Chico: Ódio de Diogo por Vinícius no BBB é maior que o seu tesão por Aline

Diogo Almeida e sua mãe, Vilma, são os líderes da semana no BBB 25, e o ator já deu a entender que Aline e Vinícius podem estar em sua mira. Ele chegou a celebrar que a dupla não ganhou a disputa. A sua postura, agora ocupando a posição mais importante do reality, foi assunto do Central Splash desta sexta-feira (24).

A justificativa para comemorar que Aline e Vinícius perderam a prova foi pois, segundo Diogo, não era justo que eles vencessem mais uma vez. "Foi lindo. A gente vibrou, se emocionou, mas eles já foram". O ator também reforçou que eles estão em sua mira para a berlinda, mas que seu problema é com Vinícius.

O incômodo de Diogo com Vinicius ficou mais evidente depois da última quarta-feira (22), em que o ator tentou se aproximar de Aline, mas o amigo dela interviu em alguns momentos, A justificativa do baiano é que ele e sua dupla estavam ali para ganhar o prêmio, e não para viver um romance.

Se o Diogo realmente pretende colocar o Vinicius no paredão junto com a Aline, que era a mulher que ele gostaria de ter beijado na quarta-feira? Isso além de ser uma estratégia kamikaze, que em nenhum lugar do mundo pegaria bem. Imagina que plot twist interessante.

Chico Barney

Para Bárbara, este seria um movimento interessante. No aspecto do jogo, eles estariam "trocando o chumbo" com Aline e Vinicius, já que Diogo e Vilma foram parar no primeiro paredão do jogo por conta deles. No entanto, diante do contexto de um início de romance entre o ator e a policial, a história toma outra forma. "Vai ser considerado um tiro no pé, mas vai tornar o programa ainda mais interessante", opina.

Eu estou entendendo que o ódio e o ranço pelo Vinícius é maior que o amor e o tesão por Aline

Chico Barney

