Bruna Griphao elege fio-dental para iniciar o fim de semana

Bruna Griphao, 25, iniciou o fim de semana em um cenário paradisíaco.

O que aconteceu

Nesta sexta-feira (24), a atriz compartilhou, no feed de seu perfil do Instagram, um clique do momento em que curtia mais um dia de verão. Nos stories do Instagram, ela posou sorridente.

Na imagem, a ex-BBB aparece com um biquíni fio-dental preto. A peça deixou seu corpo sarado e definido em evidência.

Recentemente, a influenciadora estava em Fernando de Noronha. Por lá, ela publicou registros dos looks sensuais que usou.