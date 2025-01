Brothers cogitam que BBB 25 esteja flopado, e Eva garante: 'Não tem como'

Vivendo em paz e harmonia durante as duas primeiras semanas de confinamento, alguns participantes de questionaram sobre a possibilidade do BBB 25 não ter conquistado o público.

O que aconteceu

Durante o café da manhã desta sexta-feira (24), Vinícius se juntou a alguns brothers que estavam à mesa e torceu para que o reality estivesse dando audiência. "Tomara que a gente esteja dando audiência para esse povo. Será que tá flopado?", questionou.

Sem expressar nenhuma dúvida, Eva garantiu que seria impossível o BBB 25 estar flopado. "Não tem como. O BBB não flopa não, nunca!".

Renata ainda complementou que, caso o público estivesse incomodado, a produção arrumaria uma dinâmica para gerar atritos. "Se a gente tiver se amando muito, eles vão dar um jeito de meter um sincerão tipo aquele ali para começar a quebrar o pau".

