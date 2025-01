BBB 25: Vitória Strada leva punição e é aplaudida por brothers após explicar motivo

Na manhã desta sexta-feira, 24, o clima no BBB 25 foi marcado por alívio após um episódio inusitado envolvendo Vitória Strada. Durante o sorteio para as compras do Vip e da Xepa, a atriz se atrasou para chegar à sala e acabou levando uma punição de 50 estalecas. O motivo do atraso? Vitória finalmente conseguiu ir ao banheiro depois de duas semanas enfrentando problemas intestinais.

Ao entrar na sala, a atriz foi recebida com aplausos pelos colegas, que já estavam cientes de sua dificuldade. Vitória entrou na brincadeira, ajoelhou-se no chão e agradeceu o apoio. Assista ao vídeo aqui .

"Obrigada a todos que acreditaram em mim!". E explicou: "Eu não vi o 'todos para a sala'. Eu saí do banheiro e vi: 'Vitória, menos 50 estalecas'".

A dificuldade de Vitória em ir ao banheiro vinha sendo tema de preocupação entre os participantes. Na última terça-feira, 21, a atriz revelou que precisou consultar os médicos do reality após constatar que não conseguia evacuar desde o segundo dia do programa.

"Meu intestino já é ruim lá fora", desabafou Vitória, que estava seguindo as orientações médicas e tomando cloreto de sódio para estimular o funcionamento intestinal. Apesar dos esforços, ela brincou que o remédio "não fez nem cosquinha".