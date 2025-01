BBB 25: Diogo diz que Vinícius é 'controlador' devido à atitude com Aline

Conversando com aliados no Apê do Líder do BBB 25 (Globo), Diogo criticou a atitude "controladora" de Vinícius durante o after do último Show de Quarta.

O que aconteceu

Diogo não gostou de Vinícius aconselhando Aline a não ficar com o rapaz. "O Vinícius é muito controlador, tenta controlar as pessoas que estão com eles, o ambiente. Está o tempo inteiro trabalhando."

Ele disse que o promotor de eventos "se incomoda se alguém se aproxima", e citou uma situação no after.

Diogo disse. "Ontem amanheceu o dia e estávamos eu, Gui e Joselma dançando. Ele chegou ao ponto de falar 'Gui, vamos embora!' e puxar o Gui. Ele estava incomodado."

Depois, ele revelou o que ouviu do amigo da conversa entre Aline e Vinícius no after. "Não é o momento de ficar com ninguém e tal, sabe? Controlando e controlando".