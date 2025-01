BBB 25: Aline diz que já era para ter dormido de conchinha com Diogo

Aline conversou com Eva, Renata e Daniele sobre a postura que Vinícius teve quando ela tentou ficar com Diogo no Show de Quarta com César Menotti e Fabiano. O ator e a policial militar estão demonstrando que podem ser o primeiro casal do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Aline comentou sobre Vinícius. "Estou aqui na seca, que ontem era para eu ter dado uns negócios de uns beijos, e você me enchendo o saco, apertando a minha mente."

Durante o after do show, o promotor de eventos aconselhou a amiga a não ficar com o famoso.

Aline disse. "Eu quero é me enlaçar mesmo, todinha. Era para eu estar hoje acordando como? De conchinha."

As bailarinas afirmam que são a favor do romance.

Aline completou. "Ele [Vinícius] mandou eu esperar a próxima festa. Daqui a pouco o boy não quer mais e eu faço o quê? Me lasco."