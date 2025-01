Assim como Fabiana Scaranzi: famosos que se formaram depois dos 40 anos

A jornalista Fabiana Scaranzi revelou que concluiu a faculdade de psicologia aos 59 anos. Ela relatou que durante os cinco anos de curso ouviu provocações por causa de sua idade, e afirmou que chegou a ser chamada de "louca".

Scaranzi ressaltou que é preciso se libertar das críticas e fazer aquilo que condiz com sua essência e que te faz feliz. A jornalista, no entanto, não foi a primeira famosa a concluir uma graduação após os 40 anos. Diversos famosos concluíram os estudos com carreira consolidada e se mostraram como exemplos de que nunca é tarde para ir atrás de seus objetivos.

Caco Ciocler

Caco Ciocler concluiu a faculdade Imagem: Reprodução

O ator conclui a faculdade de biologia aos 53 anos. Ele completou a graduação em dezembro do ano passado e celebrou sua conquista pessoal ao posar sorridente com o diploma em mãos.

Babi Xavier

Babi Xavier Imagem: Reprodução/Instagram

A atriz completou a faculdade de psicologia aos 50 anos. Xavier iniciou a graduação aos 42 anos e conciliou os estudos com a vida artística. Ela fez o último semestre do curso no ano passado.

"Estou fazendo psicologia para a minha vida. Sempre soube que, entrando numa carreira muito cedo, eu ia fazer uma outra coisa depois dos 40", explicou Babi sobre a decisão de fazer a faculdade.

Suzana Alves

Suzana Alves Imagem: Reprodução/Instagram

Conhecida pela personagem Tiazinha, Alves já era formada em jornalismo quando ingresso na faculdade de psicologia depois dos 40 anos.

Suzana relatou que sofreu preconceito por ingressar na universidade aos 40, mas fez questão de rebater. "Estou na minha segunda faculdade, fiz Jornalismo, e agora estou no sétimo semestre de Psicologia. Acredito que a vida começa aos 40 anos [...] Já estou pensando na minha próxima faculdade, no mestrado, nas minhas especializações. Ainda tem muito chão pela frente".

Ângela Bismarchi

Ângela Bismarchi Imagem: Reprodução/Instagram

A atriz e apresentadora fez as suas duas especializações depois dos 40. Primeiro, ela se graduou em teologia e, aos 57 anos, se especializou em psicanálise.

Bismarchi afirmou que os estudos lhe proporcionaram segurança para compartilhar seu aprendizado. "Agora, como Doutora em Teologia, e com o curso de Psicanálise, me sinto preparada para passar adiante todo o aprendizado que a vida me proporcionou. Minha fé me transformou, e me sinto pronta para ser uma fonte de inspiração e esperança para todos os que também enfrentam desafios em suas vidas".