Após quase duas semanas, Vitória faz cocô no BBB 25 e perde estalecas

Vitória Strada, 28, finalmente conseguiu ir ao banheiro na manhã desta sexta-feira (24), após quase duas semanas de confinamento no BBB 25.

O que aconteceu

Reclamando da dificuldade de conseguir defecar dentro do programa, a atriz amanheceu revelando que orou na noite passada. "Acredita que ontem eu até orei e pedi por isso?", afirmou para seus colegas de confinamento, que demonstraram preocupação por ela. "Eu daria uma cagada minha pra você", brincou Edilberto.

Alguns minutos depois, os participantes foram chamados pela produção para irem para sala, quando todos notaram a ausência de Vitória. Os moradores do reality deveriam se organizar para iniciar a divisão das compras semanais.

Mesmo com os alertas da produção, a atriz não aparecia, o que fez com que ela perdesse 50 estalecas. Nesse momento, um dos brothers questionou: "Será que ela conseguiu ir no banheiro?".

Após um pouco mais de espera, Vitória Strada apareceu sorridente na sala e anunciou que conseguiu fazer cocô. "Obrigada a todos que acreditaram em mim(...) Não foi consistente, está vindo por fetos", disse, enquanto recebia os aplausos dos colegas.

A atriz ainda explicou que não viu quando perdeu estalecas. "Eu estava no banheiro, não vi quando colocaram 'todos para sala'. Aí eu sai de lá e vi 'Vitória menos 50 estalecas'".

