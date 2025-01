Antes e depois: Hugo, da dupla com Tiago, faz harmonização e lipo

Hugo, 42, que faz dupla com Tiago, 40, passou por uma lipoaspiração e harmonização facial.

O que aconteceu

Na quinta-feira (23), o sertanejo surgiu bem diferente nas redes sociais. O cantor realizou procedimentos como harmonização facial, mexeu na boca, no rosto e também fez uma lipoaspiração.

As mudanças começaram no ano passado. Em março, ele mostrou que estava pesando 66 kg. 'Vai ficar ainda melhor", avisou Hugo na ocasião.

Hugo ficou famoso em 2004, ao participar da terceira edição do reality musical "Fama", na Globo. Na mesma época, ele formou a dupla com Tiago Piquilo, que também integrou o elenco da atração. Em 2013, os dois apresentaram o programa "Festival sertanejo", no SBT.