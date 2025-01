Xuxa recebe alta após internação para fazer cirurgia: 'Conforme programado'

Xuxa Meneghel, 61, recebeu alta médica na manhã da última quarta-feira (22), após ter sido internada para fazer uma cirurgia de artroscopia no joelho.

O que aconteceu

A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da apresentadora. "Ela recebeu alta ontem de manhã e já está tudo bem. Tudo saiu conforme o programado", informou a ex-paquita Tatiana Machado, assessora da mãe de Sasha, à revista IstoÉ.

Xuxa preferiu realizar a operação já no início do ano, a fim de se recuperar a tempo de fazer sua turnê de shows A Última Nave. "Não foi uma cirurgia de emergência, o procedimento já estava programado para acontecer. A Xuxa achou melhor se antecipar e fazer a cirurgia agora para estar recuperada no segundo semestre [quando os shows acontecerão]."

A artroscopia é um procedimento não-invasivo que repara lesões nas articulações. "O procedimento durou cerca de 20 minutos, sem intercorrências. A paciente encontra-se bem, caminhando e se alimentando normalmente", detalhou o Hospital Vila Nova Star, responsável pela intervenção.