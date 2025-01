Turma da Mônica presta homenagem a Fernanda Torres por indicação ao Oscar

Fernanda Torres é, hoje, a brasileira mais celebrada dentro e fora do país. Indicada ao Oscar de melhor atriz por seu trabalho em "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, Fernanda Torres recebeu homenagem da Turma da Mônica criada por Mauricio de Sousa na manhã desta quinta-feira (23).

"Nos corações dos brasileiros, Fernanda Torres já é a número 1. Agora, é hora do mundo também reconhecer essa lenda. Vai, Nanda!", diz a legenda do post no X, o antigo Twitter.

Na imagem, Fernanda Torres conversa com Mônica e Cebolinha e ele faz uma recomendação à atriz: "E quando pegar o Oscar, você diz assim: 'Nossa! É 'calequinha' igual ao Cebolinha'". Mônica, irritada com a folga do amigo, chama a sua atenção.

"Ainda Estou Aqui" concorre ao Oscar em outras duas categorias: melhor filme estrangeiro e melhor filme.

No filme de Walter Salles, Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva, viúva do ex-deputado Rubens Paiva, que foi sequestrado, torturado e morto pelo regime militar, nos anos 1970.

No longa biográfico, inspirado no livro homônimo escrito por Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice e Rubens, o espectador acompanha a vida da família Paiva durante a ditadura militar. Quando o patriarca da casa é levado pelo regime, cabe a Eunice manter sua família com cinco filhos unida e lutar pelo esclarecimento do sumiço de seu marido.