Sem sal nem açúcar: Gracyanne tenta seguir dieta regrada no BBB

Gracyanne surpreendeu alguns internautas ao revelar no BBB 25 (Globo) que comeria um chocolate após 20 anos sem saborear o doce. Mas este não é o único alimento que a influenciadora evita. Confira a dieta que a sister tenta seguir no reality:

Como é a dieta de Gracyanne

Segundo divulgou o Gshow, Gracyanne entrou na casa avisando que não comeria nada "muito gorduroso". No entanto, ao entrar na Xepa, a sister acabou experimentando a rabada, feita com uma carne mais gordurosa. "É uma delícia. É um pouco gorduroso, mas é muito gostosa", avaliou.

Dentro do reality, ela revelou que tentava cortar do seu menu o açúcar e o sal. A motivação foi uma dieta de Belo, que a fez experimentar novas receitas, como um cheesecake sem açúcar e sem lactose. Segundo ela, o cantor perdeu 24kg assim.

O sal é muito mais difícil do que o açúcar. Todo mundo acha que fica sem sal, fica sem sabor, e aí tem que temperar muito bem. Eu vejo que todo mundo sente mais a falta do sal. Açúcar, bota adoçante e vai Gracyanne.

Inclusive, durante a primeira prova do BBB 25, Gracyanne disse aos demais participantes que solicitou à produção alimentos específicos caso ganhasse uma Festa do Líder, o que inclui docinhos de whey protein.