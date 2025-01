Selton e elenco vibram com indicações ao Oscar: 'Mundo precisava do filme'

Selton Melo e parte do elenco vibraram com as indicações de "Ainda Estou Aqui ao Oscar" 2025 (veja a lista completa dos indicados).

Selton interpreta Rubens Paiva, marido de Eunice Paiva, na produção. Ele publicou uma foto ao lado dos colegas Fernanda Tores e do diretor Walter Salles. "Nosso país precisava desse filme, o mundo todo precisava desse filme", escreveu o ator, nesta quinta-feira (23).

Fizemos um filme. Ele nasceu vitorioso por motivos variados: por lembrar o que jamais pode ser esquecido, por comover com uma beleza austera, por encher as salas de cinema de novo, por levar nossa sensibilidade para o mundo, por recuperar nossa autoestima cultural, por abrir tantas portas para outros que virão, por restaurar o amor pelo cinema brasileiro, por ter criado algo emocionalmente poderoso, por alcançar o raro equilíbrio entre estética e ética, por ser sublime em sua justa simplicidade. Selton, no Instagram

Fernanda Torres compartilhou post da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, no Instagram, anunciando os indicados na categoria de melhor filme. O post foi publicado com um coração e uma bandeira do Brasil.

Luiza Kosovisk, que interpreta Eliana Paiva na primeira fase, também celebrou a notícia. "Estou em total estado de choque, alegria descomunal Acho que ninguém da equipe ousou sonhar com a indicação a melhor filme, foi uma surpresa inacreditável", disse a atriz, em conversa com a revista Quem.

Ainda Estou Aqui

Fernanda Torres no papel de Eunice Paiva em 'Ainda Estou Aqui' Imagem: Divulgação

"Ainda Estou Aqui" foi indicado na categoria de melhor filme no Oscar 2025 e faz história no prêmio. Ele também concorre a melhor filme internacional e Fernanda Torres está indicada como melhor atriz

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, publicado em 2015, "Ainda Estou Aqui" narra a história de Eunice Paiva, mãe do escritor. Vivida por Fernanda Torres, Eunice enfrenta a violência do regime militar depois da prisão e do desaparecimento do marido, o deputado cassado Rubens Paiva (Selton Mello), no início da década de 1970.

A cerimônia do Oscar está marcada para o dia 2 de março. O evento será exibido no Brasil a partir das 21h pela TNT e pela Max