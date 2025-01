Quem é Marcella Rica, ex-noiva citada por Vitória Strada no BBB 25?

Na manhã de quarta-feira (22), Vitória Strada comentou no BBB 25 (Globo) sobre o término do relacionamento de quatro anos com a também atriz Marcella Rica.

Quem é Marcella Rica?

Atriz, produtora e empresária, Marcella iniciou a carreira aos 13 anos, em um quadro do Fantástico. Estreou nas novelas em 2009 como Luli em "Cama de Gato" e também integrou o elenco da temporada de 2011 da novela "Malhação", na qual foi co-protagonista como Babi.

Formada em cinema, a artista atualmente trabalha atrás das câmeras em sua própria produtora. "Desde o Tablado e grupos de improviso, sempre gostei de ter a visão central do que estava sendo feito, nunca fui muito de ficar em mim", contou em entrevista à Universa.

Marcella possui uma produtora, a Rica Conteúdo, e produz campanhas, ações digitais e projetos. Como diretora, Marcella também atua em campanhas publicitárias e ações nos meios digitais.

Além de atuar e dirigir, Marcella também é roteirista. Ela foi responsável pelo roteiro de clipes e de outros projetos.

Marcella e Vitória começaram a namorar em 2019. Em janeiro de 2021, anunciaram o noivado em publicação nas redes. "2021 começou lindo."

Vitória Strada e a namorada, Marcella Rica Imagem: Reprodução/Instagram

O relacionamento chegou ao fim em 2023. À época, elas confirmaram que seguiam amigas.

No BBB 25, atriz ainda falou sobre o término delas. "A gente terminou porque era a melhor forma da gente cuidar do nosso amor. Ela é uma pessoa que eu quero ter para o resto da minha vida".

Vitória Strada e Marcella Rica Imagem: Adão/AgNews

Vitória ainda relembrou que Marcella foi a primeira mulher com quem se apaixonou. "Eu lidei com isso da forma mais natural possível", disse. "Quando me apaixonei por ela, foi um sentimento que não estava esperando".