Programa 'Mulheres' sai do ar após estouro e pane assusta apresentadores

Os espectadores e a equipe do programa Mulheres (Gazeta) foram surpreendidos com uma pane técnica nesta quinta-feira (23).

O que aconteceu

Um barulho surgiu no estúdio e assustou os apresentadores ao vivo. Eles falavam sobre as indicações de 'Ainda Estou Aqui' ao Oscar quando foram interrompidos por uma espécie de estouro.

Após o som, o áudio das câmeras foi cortado e o programa teve que sair do ar. As apresentadoras Regiane Tápias, Pâmela Domingues e a personagem Tia chegaram a gritar com o susto nessa interrupção.

Regiane surgiu nas redes sociais minutos depois e tranquilizou o público. "Você estava assistindo ao 'Mulheres' agora? Tomou um sustão junto com a gente? Agora que a gente já tá refeito do susto, fiquem tranquilos, daqui a pouco a gente volta pro ar", disse ela nos Stories do Instagram.

A apresentadora explicou que a atração passou por uma pane técnica. "Deu um problemão aqui na mesa de som, mas o pessoal já está correndo para reestabelecer o programa e a gente voltar com o conteúdo que a gente anunciou", contou.

O elenco do programa também brincou sobre a repercussão da cena e as teorias dos espectadores. "Panela de pressão explodiu. Falaram que a Tia pisou no cabo", comentou Pâmela.