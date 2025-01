Produtora de 'Ainda Estou Aqui' festeja indicações ao Oscar

A Conspiração Filmes, que fez parte da produção de 'Ainda Estou Aqui', fez uma grande festa para seus funcionários.

O que aconteceu

No edifício da produtora, localizado em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, aconteceu uma festa temática após as indicações do filme ao Oscar. A celebração teve direito a decoração verde e amarela, mini estatuetas do Oscar, vuvuzela, papel picado e muita gritaria.

Vizinhos do local chegaram a publicar como foi a festa nas redes sociais, mostrando toda a animação da equipe do longa. "As indicações são fruto do trabalho de muita gente. E parte desta gente bate ponto todo dia na Tereza Guimarães, 144. É muita emoção! É copa do mundo mesmo!", escreveu a internauta, que foi republicada no Instagram oficial da empresa.