Primo de Maike, do BBB 25, fala sobre Diego: 'Vamos esclarecer as coisas'

Já na primeira semana do BBB 25, Maike, 30, e Diego Hypolito, 38, revelaram que têm algumas questões externas que dificultam a convivência deles no confinamento. Na internet, fãs do programa acreditavam que o problema dos brothers estava relacionado ao nadador olímpico Brandonn Almeida, 27, primo de Maike e conhecido do ginasta.

O que aconteceu

Mesmo com tão pouco tempo de confinamento, Maike e Diego Hypolito deixaram claro que possuem um conflito. Enquanto o representante comercial demonstra incômodo com o jeito do ginasta, o atleta lamenta não conseguir se aproximar do brother.

Nas redes sociais, muitos começaram a especular que o problema dos jogadores poderia estar relacionado ao nadador olímpico Brandonn Almeida. Parente de Maike, o atleta prestou apoio a Hypolito em 2019, quando o ginasta se assumiu gay.

Apesar das especulações, o nadador garante que as pessoas estão imaginando coisas que fogem da realidade. "Eu acho engraçado. Tem outras coisas [que eu li], que fico imaginando 'cara, essas pessoas têm uma imaginação muito fértil'. Elas são muito criativas, mas também acho que, às vezes, poderiam tomar um pouquinho mais de cuidado ao disseminar algumas coisas", disse em entrevista a Splash.

Brandonn Almeida afirma que ele e Maike sempre foram muito próximos. "A minha relação com o Maike sempre foi muito boa! Nós crescemos juntos no Capão Redondo. Dos 16 aos 18 anos, o Maike morou com minha família. Sempre foi um convívio muito próximo e uma relação de muita amizade e carinho".

Já sobre Diego Hypolito, o atleta explica que os dois tiveram algumas interações. "Eu conheço o Diego, sim. Participamos da mesma seleção em 2015, nos Jogos Pan-americanos. Em 2016, nos Jogos [Olímpicos] do Rio. Temos contato e muitos amigos em comum".

Após descobrirem a ligação entre os atletas, internautas começaram a especular que o problema poderia ter um teor político. Ainda em 2019, mesmo ano em que se assumiu gay, Diego Hypolito posou para fotos ao lado de Jair e Michelle Bolsonaro.

A partir disso, nasceram rumores de que Brandonn — que também faz parte da comunidade LGBT+ — teria tido algum conflito com o ginasta. Em conversa com Splash, o nadador não quis entrar em detalhes.

Sobre os rumores, quando o Diego sair do programa, teremos oportunidade de conversar e esclarecer as coisas. Por enquanto, é só isso que eu tenho para falar. Queria deixar claro que nunca rolou uma conversa entre eu e os meninos [Maike e Gabriel] nesse sentido. Isso que estão falando de implicância dos dois com o Diego, que vem daqui de fora, é uma grande loucura Brandonn Almeida, primo de Maike, sobre a relação com Hypolito

Brandon ainda garante que tanto seu primo, quanto Gabriel, são grandes admiradores do trabalho do ginasta. "O Diego é um ídolo para os meninos, para mim. O Gabriel e o Maike sempre deixaram claro, desde o início do jogo, o quanto eles admiram ele", disse o nadador, que sempre faz questão de acompanhar o programa pelas redes sociais.

No jogo eles são concorrentes de igual para igual. Temos que aprender a separar as coisas. Admirar alguém profissionalmente, não quer dizer que você vai gostar da personalidade, das atitudes, da pessoa no cotidiano

Ao analisar os próximos passos de Maike dentro do jogo, Brandonn diz que seu primo se manterá focado — mesmo que um romance surja em seu caminho. "Ele vai procurar se ambientar mais, vai ser mais observador e cauteloso. No decorrer do programa, acredito que ele vai ser um bom jogador, principalmente, no quesito provas e estratégias. Gradualmente, ele vai se soltando cada vez mais no jogo e conquistando o espaço dele".

