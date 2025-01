Osmar manda a própria irmã para a morte em 'Volta por Cima'

No capítulo desta quinta-feira (23) de "Volta por Cima" (Globo), Doralice terá a confirmação de que foi traída pelo próprio irmão.

"Não mente mais pra mim, não esconde mais nada. O Jayme já confirmou tudo. Que você viu o vídeo, do Lindomar com o bilhete. Que estava devendo dinheiro pro filho dessa dona aí. Que roubou o bilhete do meu Lindo", afirma Doralice.

Osmar conta a verdade, Doralice não aguenta o baque e desmaia nos braços do irmão pilantra.

Tereza Seiblitz é Doralice em 'Volta por Cima' Imagem: Reprodução/Globo

A dona de casa é levada imediatamente para o hospital e a notícia dada pelos médicos é bem preocupante. Eles informam uma piora no quadro de Doralice, deixando Madalena desesperada. A mocinha fica ainda mais enfurecida quando Osmar surge no hospital.

Doralice terá uma experiência de quase-morte e verá seu marido, Lindomar. Depois dessa visão, ela acorda e se recupera.

Jessica Ellen é Madalena em 'Volta por Cima' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Chico não consegue intimidar Roxelle e Gigi. Joyce tenta descobrir algo sobre Belisa e Rodolfo. Tereza e Jayme avisam a Cida sobre Doralice. Madalena e Tati se preocupam com a mãe.

Belisa queima as páginas do diário de Mariazinha que revelam o seu segredo. Rosana é apresentada como Rainha de Bateria. Chico diz para Cacá que quer mudar de vida e pede ajuda. Gerson se encanta por Roxelle.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.