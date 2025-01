Brasileiros 'invadem' post do Oscar e exigem indicação para Fernanda Torres

Antes mesmo da divulgação da lista de indicados ao Oscar nesta quinta-feira (23), o Instagram da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas já estava tomado por brasileiros.

O que aconteceu

Na quarta-feira (22), o perfil fez um post sobre as indicações. A postagem é um lembrete do horário do anúncio (10h30, no horário de Brasília) e de onde acompanhar. A legenda pede palpites sobre as indicações, e os brasileiros levaram o pedido muito a sério.

Brasileiros exigindo a indicação de Fernanda Torres em postagem da Academia, que organiza o Oscar Imagem: Reprodução/Instagram

A maioria dos comentários na postagem é de brasileiros. Nas publicações, eles exigem uma indicação para Fernanda Torres e alguns até ameaçam: "Vocês já sabem o que vai acontecer se não tiver a Fernanda Torres na lista, né?"

Alguns brincaram com "Tapas & Beijos". "Ônibus saindo de Copacabana, na frente do restaurante do seu Chalita amanhã às 11h30 caso a Fernanda não seja indicada", diz um dos comentários.

Teve gente se emocionando com ou sem indicação. "Gente... Que corrente linda! Independente de qualquer coisa, o que vivemos desde Veneza foi único", escreveu uma brasileira.

Na live do anúncio dos indicados, os comentários de brasileiros também eram maioria. Meia hora antes do início da live, as bandeiras do Brasil dominavam o chat: