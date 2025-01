Como os vencedores do Oscar são escolhidos? Entenda o processo de votação

Após a divulgação dos indicados ao Oscar nesta quinta-feira (23), a corrida pela estatueta entra em uma nova fase. A votação para os vencedores, com suas regras e restrições, começa entre os dias 11 e 15 de fevereiro.

Entenda como funciona, a partir de agora, o caminho até a premiação:

A Academia do Oscar tem quase 11 mil membros — destes, cerca de 95% votam no Oscar. A última contagem de integrantes somou 10.894, todos os profissionais da indústria —atores, diretores, produtores, profissionais de figurino, direção de arte, etc. Alguns membros eméritos não são votantes.

Quem não é convidado pela Academia para se tornar membro só consegue entrar caso seja indicado por dois outros membros de sua área. Ou seja, atores só podem indicar outros atores.

Diferente da fase das indicações, agora todos os membros podem votar em todas as categorias. Na fase das indicações, cada membro vota na categoria de sua área: ou seja, diretores votam na categoria de direção, por exemplo. Para escolher os vencedores, todos os membros podem votar em todas as categorias.

No geral, os membros não precisam assistir a todos os filmes nem votar em todas as categorias. Eles são encorajados a assistir o máximo de filmes que puderem e votar apenas nos filmes que assistiram. Eles também não precisam votar em todas as categorias e podem escolher se abster.

Na maioria das categorias, quem ganhar mais votos leva o prêmio — exceto na categoria de melhor filme, que tem suas próprias regras. Na categoria de melhor filme, os membros devem listar os indicados em ordem de preferência. O filme que receber 50% ou mais dos votos de "primeiro lugar" é o vencedor. Se isso não acontece, o filme menos votado é eliminado. As listas que tinham o filme menos votado como "primeiro lugar" passam a ter o segundo lugar considerado como o primeiro e daí em diante. O processo segue até que um filme consiga 50% ou mais de todos os votos.

A categoria de melhor filme estrangeiro, disputada por "Ainda Estou Aqui", também tem uma restrição própria. A Academia determina que só podem votar nos vencedores de melhor filme estrangeiro os membros que assistiram a todos os cinco filmes indicados.

O voto é secreto e enviado virtualmente. Antes do anúncio, só duas pessoas sabem os resultados das votações: dois membros da PricewaterhouseCoopers, que audita os votos do Oscar. São eles que carregam as maletas com os envelopes durante a premiação.

A cerimônia está marcada para o dia 2 de março. O evento será exibido no Brasil a partir das 21h pela TNT e pela Max.

Anúncio dos indicados foi adiado duas vezes. Originalmente, a lista seria divulgada no dia 17 de janeiro. Devido aos incêndios que afetaram Los Angeles, no entanto, o anúncio foi adiado para o dia 19 e, em seguida, para esta quinta-feira (23).