O que significa o meme do Homem-Aranha que juíza usou em um despacho?

Uma juiza federal virou notícia após ilustrar uma decisão em ação de desapropriação com um popular meme do Homem-Aranha.

O que significa o meme?

Imagem original foi tirada do episódio "Dupla Identidade" da série deTV animada "Homem-Aranha", de 1967. Nele, Peter Parker tem que enfrentar um ator criminoso, Charles Cameo, que se finge de Homem-Aranha para roubar obras de arte, mas é interrompido pelo verdadeiro herói no meio da fuga. Flagrados pela polícia, ambos apontam um para o outro como culpados pelo crime. Assista à sequência:

Meme começou a circular, pelo menos desde 2011, e pode indicar confusão. As diferentes versões do herói apontando uma para a outra também já foram utilizadas para sinalizar situações em que "o sujo está falando do mal lavado", já que na cena original ambos gritam "este homem é um impostor!".

Celebridades e anônimos já reproduziram a imagem nos últimos anos para fazer ainda comparações engraçadas entre situações e pessoas estranhamente similares. O ex-assessor do primeiro-ministro do Reino Unido, Dominic Cummings, famosamente usou o meme para explicar em depoimento a membros do Parlamento, em 2021, a situação de caos e falta de responsabilidade pelas decisões tomadas pelo governo britânico durante a pandemia.

Original tem apenas dois Homem-Aranha, mas meme foi modificado por internautas ao longo dos anos. A cena com três versões do super-herói se tornou mais popular com o lançamento, em 2021, do filme "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" em que todas as encarnações do personagem do cinema se encontram em uma cena cômica com Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland. Outras expansões do "Aranhaverso" também já fizeram referência ao meme.

Juízes receberam bronca da corregedoria por meme

Meme em decisão chamou atenção. Após Karina Dusse, juíza federal substituta de Volta Redonda, utilizar o "meme do Homem-Aranha" para ilustrar decisão em uma ação de desapropriação, o TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região), que tem jurisdição sobre os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, recomendou parcimônia no uso de expressões informais e imagens.

Juízes receberam ofício recomendando prudência na utilização de referências culturais. A repressão foi feita pela corregedora Leticia de Santis Mello, que avalia a conduta dos juízes da 2ª região. Em ofício, ela reconheceu a necessidade de eliminar o excesso de formalidades nas comunicações do Judiciário e de tornar a linguagem acessível à sociedade, mas recomendou que isso fosse feito sem deixar a seriedade de lado.

Ainda que seja importante 'eliminar a excessiva formalidade em todas as comunicações do Poder Judiciário' e assegurar que a linguagem utilizada seja 'simples e acessível à sociedade em geral', devem ser evitados elementos que possam suscitar dúvidas quanto à seriedade e decoro dos magistrados e serventuários da Justiça. Leticia de Santis Mello, corregedora regional da Justiça Federal da 2ª Região

Juíza chamou personagem de "espetacular" em tom descontraído, após equívoco. A juíza federal Karina Dusse usou o conhecido meme após receber um ofício na 1ª Vara Federal, mas o documento foi expedido à 3ª Vara Federal de Volta Redonda.

Juíza usou 'meme do homem aranha' em uma decisão de desapropriação Imagem: Reprodução/TRF2

Meme deve ser evitado. Sem citar a juíza, a corregedora orientou que todos os magistrados utilizassem "com prudência e parcimônia expressões informais, referências culturais e recursos de visual law (recursos visuais) nos atos jurisdicionais".