O que significa 'nominees to be determined' em anúncio de Ainda Estou Aqui

Ao anunciar "Ainda Estou Aqui" na categoria de Melhor Filme do Oscar 2025 a Academia usou a expressão "nominees to be determined" para se referir aos produtores que serão nomeados para concorrer junto ao longa brasileiro.

O que aconteceu

Além de "Ainda Estou Aqui", os filmes "Emilia Pérez", "Nickel Boys" e "A Substância", que concorrem na mesma categoria, também apareceram dessa forma durante o anúncio feito por Bowen Yang e Rachel Senott, nesta quinta-feira (23).

"Nominees to be determined" significa "indicados a serem determinados". Na prática, isso quer dizer que os produtores de cada um desses filmes indicados à premiação ainda não foram determinados, por isso seus nomes não foram citados pelos apresentadores.

Academia tem regras rígidas para indicação dos produtores. No máximo até quatro pessoas podem indicadas. Até o momento, o longa brasileiro ainda não especificou quais produtores serão mencionados na premiação.

"Ainda Estou Aqui" fez história ao se tornar o primeiro filme brasileiro indicado na principal categoria do Oscar, a de Melhor Filme. Ainda, o longa dirigido por Walter Salles também foi indicados nas categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz por Fernanda Torres.

Cerimônia de entrega do Oscar 2025 está prevista para acontecer em 2 de março, em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos.