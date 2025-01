Mateus provoca sisters no BBB: 'Está querendo me ver pelado?'

Colaboração para Splash, no Rio

Os confinados do BBB 25 aproveitaram a tarde ensolarada desta quinta-feira (23) para curtir a área da piscina. O clima leve e descontraído marcou o momento entre Mateus, Aline, Gracyanne Barbosa e Giovanna.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu?

Giovanna, Aline e Gracyanne Barbosa aproveitavam o momento para se refrescar na piscina, quando Mateus surgiu caminhando pelo gramado. Curiosa com a cena, Aline não resistiu e perguntou: "Por que você está todo vestido assim?", questionou a baiana em tom descontraído.

Mateus, sem perder o bom humor, respondeu a amiga. "Está querendo me ver sem roupa?".

Gracyanne Barbosa entrou na brincadeira. A ex do cantor Belo declarou sorrindo: "Eu quero!".

Empolgado com a brincadeira, Mateus decidiu entrar no clima e fez uma performance descontraída, simulando um strip-tease. Da piscina, as sisters acompanhavam a cena cantando animadas: "Ai, delícia". Logo depois, o arquiteto não resistiu e se juntou a elas, também mergulhando.