Mariah Carey homenageia Fernanda Torres por indicação ao Oscar

Mariah Carey, 55, parabenizou Fernanda Torres, 59, por sua indicação ao Oscar.

O que aconteceu

Nesta quinta-feira (23), a cantora fez questão de homenagear a atriz brasileira em suas redes sociais. Nos stories de seu perfil do Instagram, Mariah compartilhou uma foto das indicações do filme "Ainda Estou Aqui". "Congratulations. Parabéns", escreveu a estrela.

Mais cedo, foi divulgada a lista de indicados ao Oscar 2025. O longa de Walter Salles recebeu três indicações ao maior prêmio do cinema mundial.

O longa concorre nas categorias Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, com Fernanda Torres, que interpretou Eunice Paiva. A premiação do Oscar está marcada para acontecer no dia 2 de março em Los Angeles, nos Estados Unidos.