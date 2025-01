Maiara e Maraisa adiam shows após onda de violência em Rondônia; entenda

Maiara e Maraisa, 37, tiveram de cancelar três shows em Rondônia devido à onda de violência no estado.

O que aconteceu

As irmãs gravaram um vídeo explicando que a decisão foi orientada pelas autoridades do estado. "Nós sabemos que a situação no estado não é das melhores neste momento. Por recomendação das autoridades locais [...] nossos shows, que seriam na próxima semana, agora têm novas datas", disseram elas.

As sertanejas se apresentariam nas cidades de Vilhena, Ji-Paraná e Cacoal nesta sexta-feira (24) e no sábado (25). Agora, os shows foram remarcados para os dias 21 e 22 de fevereiro. "Esperamos todos vocês", concluiu Maraisa.

A organização da Exponorte, onde as irmãs fariam seu show, também informou que o adiamento se deu por conta da situação em Rondônia. "Devido às recomendações das autoridades locais em razão da atual situação de violência no estado, os eventos previstos para os dias 24/01 e 25/01 foram reagendados", disse um comunicado.

As entradas já compradas para o evento poderão ser reutilizadas nas novas datas das apresentações. "Todos ingressos continuam com validade normal", confirmou a organização.

Nas últimas semanas, vários ataques e confrontos armados foram registrados em Rondônia. A onda de violência, que envolveu ataques de facções criminosas e confrontos com a polícia, resultou em pelo menos 13 mortes.