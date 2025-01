Litoral de SP segue com mais de 40 praias impróprias para banho; saiba quais São

O Estado de São Paulo tem atualmente 42 praias impróprias para banho, segundo balanço atualizado pela Cetesb na tarde desta quinta-feira, 23. Em relação aos dados da semana anterior, o número sofreu mínima redução: saiu de 43 para 42.

No início do mês, o Estado chegou a ter 51 praias em más condições. Um surto de virose no Guarujá na virada do ano colocou holofotes sobre a qualidade da água dos mares paulistas. A Cetesb diz que a grande quantidade de praias com má qualidade da água neste início de ano se dá por dois fatores: as chuvas que vêm caindo na região e o maior número de turistas na primeira semana do ano, devido às festas e ao verão.

Conforme o novo boletim divulgado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) nesta quinta-feira, 23, Praia Grande lidera, com seis praias impróprias. São Sebastião, Bertioga, Ubatuba e Ilhabela estão empatadas, cada uma com cinco praias.

Santos, que já teve cinco praias impróprias, saiu da lista. Peruíbe, que chegou a ficar semana passada fora, voltou a fazer parte dela com três praias em más condições.

A agência considera a praia imprópria para banho quando a água apresenta mais de cem colônias de bactérias por 100 mililitros de água, em duas ou mais amostras, em um período de cinco semanas.

Quando uma praia é classificada dessa forma, a faixa de areia é sinalizada com bandeiras vermelhas. A Cetesb orienta os banhistas a evitarem o contato com a água do mar nessas praias. Isso porque a exposição pode representar riscos à saúde.

A Secretaria de Saúde do Estado, com apoio da Cetesb, Sabesp e prefeituras, ainda investiga a fonte que causou o surto de viroses e infecções gastrointestinais na Baixada Santista. Foi identificado norovírus em amostras de pacientes com estes sintomas na região.

Veja as praias impróprias para banho no Estado de São Paulo:

Ubatuba

- Rio Itamambuca

- Perequê-açu

- Itaguá

- Praia de Itaguá

- Santa Rita

Caraguatatuba

- Prainha

- Cocanha

São Sebastião

- Arrastão

- Pontal da Cruz

- Deserta

- Porto Grande

- Preta do Norte

Ilhabela

- Sino

- Saco da Capela

- Itaquanduba

- Itaguaçu

- Veloso

Bertioga

- São Lourenço (Próx. Morro)

- Enseada (Vista Linda)

- Enseada - (Col. Sesc)

- Boraceia - Sul

- Guaratuba

Guarujá

- Perequê

- Enseada (Av. Santa Maria)

São Vicente

- Praia da Divisa

- Milionários

- Gonzaguinha

- Prainha

Praia Grande

- Aviação

- Vila Tupi

- Vila Mirim

- Maracanã

- Real

- Balneário Flórida

Mongaguá

- Central

- Vera Cruz

Itanhaém

- Balneário Jd. Regina

- Balneário Gaivota

- Centro

Peruíbe

- Icaraíba

- Av. São João

- Guaraú