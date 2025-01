Leão Lobo detona provas no BBB 25: 'Acho que precisam pensar melhor'

O elenco do BBB 25 disputa a segunda Prova do Líder da edição nesta quinta-feira (23) e, para Leão Lobo, as disputas têm sido "sem graça e previsíveis". O andamento do reality foi um dos assuntos do Splash Show desta quinta-feira (23).

Yas Fiorelo, apresentadora do programa, diz que a prova de hoje deve ser melhor que a primeira da edição. A disputa que marcou o início do BBB 25, vencida por Renata e Eva, era uma mistura de resistência com atenção.

Eu acho isso muito parecido nas provas do BBB. Todas seguem o mesmo script, e você não acha nada engraçado, nada bom, nada empolgante mesmo. Todas são muito parecidas. A prova Bate e Volta é sempre igual, a prova de liderança também é sempre muito parecida. Acho que precisam pensar melhor

Yas Fiorelo

Leão assina embaixo. Ele brinca que, diante da chatice das provas, dá até tempo de sair de frente da televisão e voltar somente quando o resultado estiver resolvido.

É um jogo. Tem que movimentar. Não adianta ficar paradão que aí as pessoas não vão ver mesmo. Parece que a gente já adivinha o que vai acontecer, e aí não é legal

Leão Lobo

