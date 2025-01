Indicações ao Oscar 2025 hoje (23): veja que horas começa anúncio da lista

Os indicados ao Oscar 2025 serão conhecidos hoje (23), a partir de 10h30 (de Brasília). A Academia de Hollywood realizará uma live no seu canal no Youtube para o anúncio, com as presenças de Rachel Sennott e Bowen Yang. TNT (Youtube) e Max (TikTok) também farão a transmissão do evento.

O que aconteceu

Dirigido por Walter Salles, o filme "Ainda Estou Aqui" é a esperança brasileira. O longa está entre os pré-selecionados na categoria de melhor filme internacional.

Fernanda Torres venceu o prêmio de melhor atriz de drama no Globo de Ouro 2025 com o papel de Eunice Paiva. A atriz também pode aparecer na lista de indicados na 97ª edição do Oscar.

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, publicado em 2015, o longa narra a história de Eunice Paiva, mãe do escritor. Vivida por Fernanda Torres, Eunice enfrenta a violência do regime militar depois da prisão e do desaparecimento do marido, o deputado cassado Rubens Paiva (Selton Mello), no início da década de 1970.

A cerimônia do Oscar está prevista para o dia 2 de março. A entrega dos prêmios será no Dolby Theatre, em Hollywood.