Imprensa internacional repercute indicações do Brasil no Oscar 2025

A imprensa internacional repercutiu as indicações de "Ainda Estou Aqui" no Oscar 2025 (veja lista completa de indicados). O longa foi indicado nas categorias de melhor filme e melhor filme internacional. Fernanda Torres concorre como melhor atriz.

"Ela está excelente no drama de época de Walter Salles, interpretando uma mulher desafiadora que mantém sua família unida depois que um regime repressivo leva seu marido embora. Suspeito que a vaga final na concorrida categoria de atriz principal ficou entre Torres e Marianne Jean-Baptiste em 'Hard Truths'. Os eleitores foram com Torres e o filme mais acessível", destacou o LA Times.

Variety ressaltou como Fernanda conseguiu superar nomes conhecidos da Academia, Nicole Kidman e Kate Winslet. A publicação também destacou a campanha dos brasileiros nas redes sociais.

Hollywood Reporter relembrou indicação de Fernanda Montenegro em 1999, por "Central do Brasil". "A estrela do drama de época de Walter Salles, Ainda Estou Aqui, repetiu o feito histórico de sua mãe Fernanda Montenegro em 1999 (por 'Central do Brasil'), tornando-se a segunda brasileira a ser indicada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas na categoria de melhor atriz."

Britânico The Guardian citou "surpresas" na lista de indicados a melhor atriz. "Agora, Demi Moore se torna a favorita na categoria. Tanto ela quanto Karla Sofía Gascón, que atua em 'Emilia Pérez', vão enfrentar Cynthia Erivo por 'Wicked', Mikey Madison por 'Anora' e Fernanda Torres, que protagoniza a história real dirigida por Walter Salles, em 'Ainda Estou Aqui'".

'Ainda Estou Aqui'

Fernanda Torres no papel de Eunice Paiva em 'Ainda Estou Aqui' Imagem: Divulgação

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, publicado em 2015, "Ainda Estou Aqui" narra a história de Eunice Paiva, mãe do escritor. Vivida por Fernanda Torres, Eunice enfrenta a violência do regime militar depois da prisão e do desaparecimento do marido, o deputado cassado Rubens Paiva (Selton Mello), no início da década de 1970.

