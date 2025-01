Grávida de Taubaté reaparece após 13 anos com roupas evangélicas: 'Pequei'

Maria Verônica, a grávida de Taubaté, que virou assunto em 2012, com uma quádrupla gravidez, reapareceu.

O que aconteceu

Nesta semana, a mulher ressurgiu com um perfil nas redes sociais. Maria Verônica tem postado vídeos sobre a sua conversão ao cristianismo.

Ela ainda explica como a religião a ajudou a superar a polêmica que ocorreu há 13 anos. "Venho com este canal retomar a minha identidade. Muitas pessoas me conhecem como a grávida de Taubaté, mas agora quero ser conhecida como Maria Verônica", diz no vídeo de apresentação de seu perfil no YouTube.

No vídeo, a mulher fala sobre seu "reencontro com Deus". Ela ainda afirma que o episódio da gravidez falsa em 2012 ocorreu porque estava há 7 anos afastada da igreja. "Pai, pequei contra ti. Dia 21 de janeiro de 2012, enquanto a mídia fazia sensacionalismo, me reencontrei contigo".

O caso da "Grávida de Taubaté" ganhou notoriedade em 2012. Na ocasião, Maria Verônica Aparecida Santos, moradora de Taubaté (SP), afirmou estar grávida de quadrigêmeos.

Na época, ela chegou a participar de programas de TV e receber doações. Em seguida, foi descoberto que a gravidez nunca existiu, e que, a barriga era, na verdade, uma prótese de silicone.

Maria Verônica enfrentou um processo por estelionato, que foi encerrado três anos depois da exposição. A defesa argumentou que a situação era resultado de uma possível gravidez psicológica.