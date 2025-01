Grande homem, Gael emociona ao realizar sonho de Fátima em 'Mania de Você'

Gael, personagem de Igor Cosso em "Mania de Você" (Globo), vai surpreender com atitude bonita em breve.

O que vai acontecer

A história de Gael começa a mudar a partir da revelação de gravidez de Fátima (Mariana Santos). O rapaz ainda não sabe da notícia, mas em breve será informado da pior forma possível.

Robson (Eriberto Leão) vai revelar para Gael que Fátima está grávida após ser escorraçado pela ex. Cheio de ódio, o crápula passa a perseguir o atual gerente do restaurante que ele comandava antes.

A reação de Gael sobre a gestação de Fátima vai surpreender a pianista e agora funcionária de Berta (Eliane Giardini). O rapaz sugere à amada que adoraria se tornar o pai do filho que ela está esperando. Fátima fica emocionada com a atitude do namorado.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.