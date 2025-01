Gracyanne conta ovos restantes na cozinha: 'Ganhei tantos e não comi'

Gracyanne Barbosa soube na manhã desta quinta-feira (23) pela irmã, Giovanna, que estão "sobrando ovos" no BBB 25 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Na cozinha, Gracyanne perguntou para a irmã sobre a falta de pão na cozinha. "Acabou o pão, né?", questionou. "Acabou, mas acho que o ovo está sobrando", respondeu Giovanna.

Gracyanne, então, disse que ainda haviam dois ovos na Xepa. A sister começou o jogo no VIP, onde os ovos acabaram, mas após a Prova do Líder, passou para o outro lado. "Eu ganhei tantos e não comi. Realmente as pessoas não comeram. O Edi, vários dias, não comeu. Devia ter comido as coisas", disse.

Na fala, a influenciadora lembrou que Edilberto a entregou a sua "cota de ovos" da Xepa, de acordo com a divisão que foi feita pelo grupo. "Os ovos, eu continuo passando para a Gracyanne. O meu, podem dar para ela, sem problemas", declarou ele na época.

Antes do confinamento, Gracyanne disse que consumia 40 ovos por dia. Dentro do reality, ela reduziu o número que ingere e provou novos alimentos, como a moela.