Gominho fala de decisão de largar emprego para cuidar de Preta Gil

Gominho relembrou a decisão de parar de trabalhar para se dedicar aos cuidados da saúde da amiga, Preta Gil, que está em tratamento contra um câncer.

O que aconteceu

Em 2023, o apresentador decidiu pedir demissão para ficar a 100% a disposição de Preta enquanto ela tratava um câncer no intestino. Ele contou que a decisão aconteceu após uma visita.

O artista disse que se surpreendeu com a reação do público após tomar a decisão. "Eu nunca imaginei que as pessoas fossem se chocar tanto com isso. Eu não tinha nada que me prendesse lá em Salvador. Eu tinha um emprego gostoso, mara, mas assim: é o emprego ou minha amiga? E eu conheço muito bem ela, né? Não sei, gente... Eu fui visitar ela e aí no fim de semana que eu passei lá, eu senti tudo. E falei para ela: 'estou vindo para cá'. E ela falou: ' não precisa'. E eu disse: 'eu não estou pedindo, eu estou vindo'. Eu senti que ela precisava", disse ele durante o programa 'Casa de Verão', apresentado por Eliana no GNT.