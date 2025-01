Filme protagonizado por Marco Pigossi é indicado à maior premiação LGBTQIA+

O filme "High Tide" ("Maré Alta", em português) foi indicado ao 36º GLAAD Media Awards na categoria de "melhor filme em lançamento limitado nos cinemas". Premiação é a maior do mundo do entretenimento na TV, streaming e cinema dedicada ao público LGBTQIA+. O longa é estrelado pelo ator brasileiro Marco Pigossi.

O que aconteceu

Indicados foram anunciados um dia antes do Oscar, na noite de quarta-feira (22). A Gay & Lesbian Alliance Against Defamation, organização não governamental dos Estados Unidos que promove o evento, foi responsável por anunciar os nomes. A premiação celebra produções relacionadas à comunidade LGBTQIA+.

O filme "Maré Alta" é dirigido pelo cineasta italiano Marco Calvani, marido de Marco Pigossi. A cerimônia vai acontecer em 27 de março, diretamente de Los Angeles (EUA).

"Maré Alta" tem colecionado prêmios por onde passa. Ele foi exibido no Festival MixBrasil de Cultura da Diversidade de 2024, aqui no Brasil, e levou o prêmio de melhor filme do público. O longa-metragem também fez parte da seleção oficial do último Festival do Rio. Em dezembro, cenas quentes da obra viralizaram.

Cenas quentes de Marco Pigossi em 'Maré Alta' repercutem nas redes sociais Imagem: Reprodução/X

No filme, Marco Pigossi vive o papel de Lourenço, um imigrante brasileiro nos EUA em uma jornada de amor e acolhimento longe de casa. No drama, Lourenço está com o visto prestes a expirar, se encontra com o coração partido e à deriva ao ser abandonado pelo namorado americano.

Uma obra aclamada pelo Oscar com 13 indicações ao trazer uma protagonista trans com "Emilia Pérez", foi esnobada pelo GLAAD. A instituição responsável pelo prêmio publicou artigo criticando a obra, em novembro do ano passado, com o título: "'Emília Pérez' não é uma boa representação trans". O texto classifica o filme como "um passo para trás".

Confira a seguir os indicados na categoria melhor filme com lançamento limitado nos cinemas:

20.000 Espécies de Abelhas (Film Movement);

Backspot (XYZ Films);

Before I Change My Mind (Epic Pictures);

Big Boys (Dark Star Pictures);

Close to You (Greenwich Entertainment);

Crossing (MUBI);

Fitting In (Blue Fox Entertainment);

High Tide (Strand Releasing), em português "Maré Alta", protagonizado por Marco Pigossi;

Housekeeping for Beginners (Focus Features);

A lace of Our Own (Dark Star Pictures).