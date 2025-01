Fernanda Torres faz primeira publicação após indicação ao Oscar 2025

Fernanda Torres, 59, celebrou as indicações de 'Ainda Estou Aqui' no Oscar 2025.

Veja a lista completa de indicados.

O que aconteceu

Artista compartilhou post da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, no Instagram, anunciando os indicados na categoria de melhor filme. O post foi publicado com um coração e uma bandeira do Brasil.

Fernanda Torres fez primeira publicação após divulgação de indicações Imagem: Reprodução/Instagram

Atriz está concorrendo na categoria de melhor atriz por sua atuação como Eunice Paiva. Ela disputa ao lado de Cynthia Erivo de "Wicked"; Karla Sofia Gascón por "Emilia Pérez", Mikey Madison por "Anora"; e Demi Moore por "A Substância".

"Ainda Estou Aqui" concorre também em melhor filme internacional e melhor filme.

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, publicado em 2015, "Ainda Estou Aqui" narra a história de Eunice Paiva, mãe do escritor. Vivida por Fernanda Torres, Eunice enfrenta a violência do regime militar depois da prisão e do desaparecimento do marido, o deputado cassado Rubens Paiva (Selton Mello), no início da década de 1970.

A cerimônia do Oscar está marcada para o dia 2 de março. O evento será exibido no Brasil a partir das 21h pela TNT e pela Max.