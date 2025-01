'É sonho': Calabresa buscou casa maior e cogitou adoção antes de gravidez

Dani Calabresa e Richard Neuman anunciaram que esperam o primeiro filho. Após cinco anos de relacionamento com o publicitário, a humorista colocou o sonho de ser mãe como "o projeto para 2025" e revelou estar no quarto mês de gestação após realizar uma fertilização in vitro (FIV) bem-sucedida, em outubro de 2024.

Em conversa com Splash em dezembro passado, durante festa de 15 anos da música "Meteoro", de Luan Santana, Calabresa fez mistério sobre estar grávida, mas contou que o grande objetivo para 2025 era aumentar a família. "Queremos muito engravidar e estamos torcendo. Vamos encomendar o bebê no Mercado Livre qualquer hora. A gente está torcendo e estamos no caminho. Acho que tem chance de acontecer".

Ser mãe é o meu principal projeto em 2025. Eu tenho várias participações legais em programas da Globo, como no Caldeirão, no Masked Singer, e tem estreia do filme "Mamãe Saiu de Férias", que é uma comédia familiar muito fofa que vai estrear na metade do ano. Agora, ser mãe é um projeto para 2025.

Dani Calabresa

"É um grande sonho"

Dani Calabresa e Richard Neuman engataram relacionamento em 2020. Em meio ao processo inicial de conhecimento, o publicitário revelou que o assunto filhos esteve em pauta para o casal alinhar expectativas.

Foi uma das primeiras coisas que a gente conversou. Estamos juntos há cinco anos, e logo quando nos conhecemos, coisa de dois, três meses, eu perguntei: 'o que você pensa sobre filhos?', e ela falou: 'quero muito'. Então, nós, primeiro, nos entendemos como casal, a gente se ama e o filho é um sonho.

Richard Neuman, em entrevista para Splash

Dani Calabresa e o marido, Richard Neuman, se beijam na Sapucaí Imagem: André Horte/Brazil News

"É claro que, às vezes, você vira pai e mãe, mas a gente se sente agora preparado para isso também. Assim, de olhar, de pensar, de ter vontade, de ir na nossa casa e falar: 'aqui seria o quarto'", completou ele.

Dani Calabresa detalhou que o desejo da maternidade foi crescendo ano a ano na relação com Richard Neuman. O casal resistiu às cobranças de amigos e familiares sobre quando iriam dar o novo passo na relação, mas o plano de engravidar já está em debate desde 2023.

"A gente mudou de apartamento tem um ano, um ano e pouco, e ele foi visto com um quarto a mais por isso. Já é a primeira coisa que mostra que você está com esse pensamento", relata ele.

Humorista optou em tentar engravidar para realizar o sonho de ser mamãe independente de eventuais dificuldades em virtude da idade. O desejo de aumentar a família também fez o casal amadurecer a ideia de pensar numa adoção caso a artista não tivesse sucesso nas tentativas.

Tem que tentar e aí sentir como que é passar por isso. Tipo: 'Está tudo certo? Está tudo ok para rolar? Não tá? Tem isso da adoção'. Às vezes, você descobre que tem uma probabilidade maior ou menor [de engravidar].

Dani Calabresa

"O universo vai encaminhando e dependendo das respostas, a gente sente se é para tentar mais ou se vai para um caminho diferente e criar uma criança que veio de outra pessoa, mas com a qual vamos ter um encontro de alma e vai ser da nossa família do mesmo jeito. Eu acho que é isso. Quando pensamos em dar o primeiro passo, parece que Deus já manda o degrau, né? Então é um: 'Queremos'. Vamos ver aí o que vai acontecer", finalizou a artista.