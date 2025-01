Dona Delma fala sobre trocar de roupa no BBB e relembra conselho do marido

Colaboração para Splash, no Rio

A participante do BBB 25, Dona Delma, desabafou hoje sobre a dificuldade de trocar de roupa na casa mais vigiada do Brasil. Cercada por câmeras, a pernambucana revelou que essa tarefa exige muita criatividade e lembrou de um aviso engraçado dado por seu marido antes do confinamento.

O que aconteceu?

O comentário surgiu enquanto Dona Delma aproveitava um dia ensolarado na piscina ao lado da colega de confinamento Daniele Hypólito. Durante a conversa, ela contou sobre a orientação recebida do esposo: "Jura, pelo amor de Deus, cuidado com esses durinhos", referindo-se à atenção redobrada para evitar mostrar os seios ao trocar de roupa.

A sister também relembrou o que pensava antes de entrar no programa. "Eu dizia que nunca ia fazer um negócio desse. Trocar de roupa na frente dos outros. Meu Deus do céu! E eu já estou aqui", disse, entre gargalhadas.

Com bom humor, Dona Delma descreveu sua técnica para lidar com a situação. "Bota a toalha, vai para o edredom, tira as calças. E o bicho pula para o lado, você ajeita o sutiã", comentou, arrancando risadas de Daniele.