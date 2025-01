Diretor de 'Ainda Estou Aqui': artistas gringos ajudaram a chegar no Oscar

Diretor de 'Ainda Estou Aqui', Walter Salles, 68, afirmou que "formou-se uma corrente de solidariedade do cinema internacional" em torno do filme. O longa brasileiro foi indicado a três categoriais — melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz (Fernanda Torres).

O que aconteceu

De acordo com Salles, o reconhecimento de artistas gringos ilustres ajudaram na campanha do filme na corrida ao Oscar. Em entrevista ao Jornal das 10 (Globo News), ele citou nomes que se engajaram na campanha para divulgar o filme e sua mensagem. "Muitas coisas foram ditas sobre a campanha do filme... Em volta desse filme, formou-se uma corrente de solidariedade do cinema internacional que foi incrível".

O Wim Wenders, um cineasta que admiro profundamente, gostou muito do filme e dirigiu duas horas sobre a neve para apresentar esse filme sozinho em Berlim. O Alfonso Cuarón, diretor de 'Roma', também se encantou e não só foi fazer a apresentação do filme quando a gente estava em Londres, mas também fez as perguntas no processo do debate sobre o filme. Na Itália, foi feito por uma grande atriz, Valeria Golino, que se apaixonou pela Nanda. O [ato] Sean Penn fez isso em Los Angeles. Walter Salles

Ele disse que a campanha pelo Oscar é orgânica e leva as mensagens que a história de Eunice Paiva passa no filme. "A nossa campanha não é uma campanha geral, é uma forma de discutir cinema, a gente está levando essa história de forma orgânica, tentando fazer com que a gente está levando seja a continuação do filme, seja orgânico aquilo que os nossos personagens centrais são e orgânico aquilo que eles lutaram por".

Salles disse que não viu a indicação "por medo de dar errado", mas ouviu e vibrou quando soube que Fernanda Torres foi indicada na categoria de melhor atriz. "A Nanda elevou o filme como um todo, nos abrigou a sermos melhores. Tinha muita vontade de que acontece. E o fato de espelhar a indicação de Dona Fernanda [Montenegro] é muito emocionante. Foi importante para mim, a ponto de perder a indicação de melhor filme, vi depois".