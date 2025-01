Diogo sobre ficar com Aline no BBB 25: 'Vamos dar tempo ao tempo'

Diogo Almeida e Aline protagonizaram cenas românticas durante o after do Show de Quarta no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Em diversos momentos, o ator e a policial militar trocaram olhares, carinhos, risadas e beijos no pescoço.

Enquanto Vinícius alertava sua dupla sobre ficar com o brother nos primeiros dias de reality, Diogo conversou com os outros meninos da casa.

"Beijou ou não beijou?", perguntou João Gabriel. Guilherme disse que viu o ator muito próximo da sister durante a celebração.

Diogo respondeu. "Muito próximo não é beijo. Vamos dar tempo ao tempo."

Guilherme disse. "Estou na torcida aqui."