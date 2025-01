Dia do Oscar 2025 será feriado no Brasil? Veja data do evento no Carnaval

Fernanda Torres sorri assistindo desfiles na Marquês do Sapucaí (21/2/12) Imagem: Cleomir Tavares/Divulgação De Splash, em São Paulo 23/01/2025 15h21 O Brasil pode vencer o seu primeiro Oscar em pleno domingo de Carnaval. Isso mesmo: a tradicional cerimônia acontece em 2025 no dia 2 de março. O que aconteceu O Carnaval está previsto para os seguintes dias em 2025: 1 de março (sábado), 2 março (domingo), 3 de março (segunda-feira) e 4 de março (terça-feira. Afinal, o domingo de Carnaval é um feriado nacional? A resposta é: não. O Carnaval não consta no calendário oficial de datas comemorativas do Brasil. Porém, algumas cidades ao redor do país incluem o período na lista de feriados locais. O governo federal publicou a portaria com os pontos facultativos em 2025, incluindo o Carnaval. Veja as datas abaixo: Pontos facultativos no Carnaval 2025: 3 de março - segunda-feira - Carnaval (ponto facultativo)

4 de março - terça-feira - Carnaval (ponto facultativo)

5 de março - Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h) A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou nesta quinta-feira (23) a lista de indicados à 97ª edição do Oscar. O Brasil é representado em três categorias. "Ainda Estou Aqui" concorre a melhor filme e melhor filme estrangeiro. Fernanda Torres disputa o prêmio de melhor atriz. Melhor filme "Anora"

"O Brutalista"

"Um Completo Desconhecido"

"Conclave"

"Duna: Parte 2"

"Emilia Pérez"

"Ainda Estou Aqui"

"Nickel Boys"

"A Substância"

"Wicked" Melhor atriz principal Cynthia Erivo - "Wicked"

Karla Sofía Gascón - "Emilia Pérez"

Mikey Madison - "Anora"

Demi Moore - "A Substância"

Fernanda Torres - "Ainda Estou Aqui" Melhor filme internacional "Ainda Estou Aqui"

"A Garota da Agulha"

"Emilia Pérez"

"A Semente do Fruto Sagrado"

