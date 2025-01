Datena surpreende ao contar que chegou a assinar contrato com a Globo

José Luiz Datena, 67, já chegou a assinar um contrato com a Globo nos anos 2000.

O que aconteceu

Nesta quinta-feira (23), o apresentador, que comanda o 'Tá na Hora', no SBT, disse, no 'Fofocalizando', que chegou a assinar um contrato para trabalhar na Globo no começo dos anos 2000. Na época, ele apresentava o 'Cidade Alerta', na Record.

De acordo com Datena, o bispo Edir Macedo, 79, foi quem impediu sua ida para a concorrência. "Pouca gente sabe, mas eu cheguei a assinar um contrato com a Globo quando eu estava no Cidade Alerta. O bispo [Edir Macedo, dono da Record] quase me matou na época. Rasgou o contrato".

O jornalista relembrou que, na época, a Globo tirou Ana Maria Braga, 75, da Record, Serginho Groisman, 74, do SBT e Luciano Huck, 53, da Band. "Foi a época que a Ana Maria foi, o Serginho [Groisman] e o Luciano Huck. Eu era o quarto contratado. Cheguei a assinar um contrato com André Dias [diretor da Globo na época] e depois o bispo rasgou e me deu três vezes mais que a Globo ia me pagar e eu fiquei na Record. Isso já faz 25 anos".

Na Globo, Datena ficaria à frente do 'Linha Direta'. "Ana Maria Braga me ajudou muito, foi ela quem disse 'Traz o Datenão pra cá'. Eu ia fazer o Linha Direta. Meu querido amigo Marcelo Rezende tinha saída da Globo pra RedeTV! e eu ia fazer o Linha Direta. Cheguei a assinar o contrato".