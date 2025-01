Dantinhas: perseguição no BBB pode transformar Diego em novo Arthur Aguiar

Daniele e Diego Hypolito ficaram surpresos com o resultado do Queridômetro desta quinta-feira (23) no BBB 25. Dentre todos os participantes, eles foram os únicos que receberam emojis negativos. Essa atenção da casa para o ginasta foi um dos temas do Central Splash de hoje.

Para Dantinhas, a casa tem demonstrado cada vez mais que não gosta dos irmãos Hypolito, especialmente de Diego. "O querido Mateus está querendo indicar eles dois".

Eu vejo se tornar uma perseguição. A galera do BBB tem que tomar muito cuidado. Se eles continuarem macetando Dani e Diego, vão fazer um campeão

Dantinhas

Dantinhas reforça que o atleta tem cativado a atenção do público por ser uma figura "estranha e engraçada" dentro do jogo, o que já garante uma parte do caminho até o prêmio final do BBB. Ele também relembra que, quando os nomes dos dois estavam sendo cotados para a edição deste ano do reality, a reação do público não foi das melhores.

Meio parecido com a coisa do Arthur Aguiar. Arthur Aguiar entrou no Big Brother completamente queimado, cancelado e aquela coisa, e se tornou o campeão. Ninguém diria que o Arthur Aguiar ia ganhar aquela edição (?) Acho que pode caminhar para esse lugar também

Dantinhas

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.