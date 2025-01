Danilo Gentili detona Eduardo Bolsonaro: 'Só sabe lamber americano'

Danilo Gentili, 45, criticou o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por "lamber rol*" dos norte-americanos e não focar nas questões referentes a São Paulo, estado pelo qual ele é parlamentar eleito.

O que aconteceu

Gentili repercutiu publicação de Eduardo com vídeo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No post do parlamentar brasileiro, ele elogia as ações adotadas pelo político norte-americano, de quem é ferrenho entusiasta.

Para Gentili, Eduardo foca mais na política dos Estados Unidos e menos na do Brasil, sobretudo para os problemas de São Paulo. "Tá escrito 'Eduardo USA' ou 'Eduardo SP' no seu @ [perfil]? Por que você só sabe lamber rola do americano que te barrou na festa dele. Você fala mais dos EUA do que de São Paulo, o estado que te elegeu".

O apresentador também criticou o deputado por usar dinheiro público para ir a "festinhas" nos Estados Unidos. "Para de gastar nossa grana em festinha nos EUA e vai trabalhar seu cabeça de Ozempic. Vagabundo do caralh*".

Tá escrito EDUARDO USA ou EDUARDO SP no seu @? Pq vc só sabe lamber rola do americano que te barrou na festa dele. Vc fala mais dos USA do que de SP, o Estado que te elegeu. Para de gastar nossa grana em festinha nos USA e vai trabalhar seu cabeça de Ozempic. Vagabundo do caraio. https://t.co/1evkfWFp45 -- Danilo Gentili (@DaniloGentili) January 23, 2025

Eduardo Bolsonaro foi com a madrasta Michelle Bolsonaro para a posse de Trump na segunda-feira (20). No entanto, o deputado e a ex-primeira-dama foram barrados da área vip e ficaram de fora da Rotunda do Capitólio, onde foi realizada a cerimônia de posse. Eles tiveram que acompanhar o evento em um estádio de basquete e hóquei.

Danilo Gentili e Eduardo Bolsonaro já trocaram farpas e ofensas no passado. Os xingamentos mútuos foram motivados por discordâncias políticas na maioria das vezes. O apresentador afirma que o deputado, embora eleito por São Paulo, não propõe melhorias para o estado.