Daniele Hypólito explica por que abandonou o álcool: 'Todo dia uma taça'

Daniele Hypólito contou nesta quinta-feira (23) no BBB 25 (Globo) o motivo pelo qual reduziu drasticamente o consumo de bebidas alcoólicas.

O que aconteceu

Na sala, Raíssa disse que alguns brothers "beberam demais" no show da noite anterior e mal conseguiram voltar para seus quartos. "O outro ficou tonto para desligar a luz e não conseguia voltar", disse.

Daniele então disse que tem bebido pouco no reality, e na noite anterior dividiu apenas uma lata de bebida com Vitória Strada. "Como eu sei que a Vitória também não bebe uma latinha inteira, é bom, porque metade da latinha peguei eu", disse.

Ela confessou para Giovanna que, após passar por quatro internações por conta de uma infecção renal em 2023, diminuiu muito o consumo do álcool.

Depois da minha internação, perdi aquela vontade de beber. Quando bebo, bebo pouquinho. Não consigo beber um drink todo mais. Daniele Hypólito

A sister ainda contou que, antes das internações, gostava de beber uma taça de vinho todos os dias. "Antes de tudo, eu gostava de beber. Adoro vinho, na minha casa todo dia eu bebia uma tacinha".