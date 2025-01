BBB 25: Quem é Fábio Lacerda, irmão de César Menotti e Fabiano

O Show de Quarta do BBB 25 (Globo) foi comandado pela dupla César Menotti e Fabiano com participação especial do irmão Fábio Lacerda.

O que aconteceu

A dupla sertaneja convidou o irmão para participar do momento especial no reality.

Fábio Lacerda. inclusive, começou a cantar com Fabiano, mas não seguiu na música sertaneja.

Com um pouco mais que 201 mil seguidores no Instagram, o terceiro irmão hoje se apresenta como empresário da dupla.

Ele também é produtor musical, teólogo e pastor voluntário da Igreja Batista da Lagoinha em Belo Horizonte.

Nas suas redes ele costuma compartilhar pregações e orações.