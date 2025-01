BBB 25: Enquanto casa dorme, Gracyanne mostra elasticidade na academia

Gracyanne Barbosa tem se mantido consistente com seus treinos na academia do BBB 25 (Globo). Nesta quinta-feira (23), enquanto a maioria dos participantes dormia, a influenciadora usou sozinha o espaço para um treino completo.

O que aconteceu

Por volta das 12h30, enquanto a maioria da casa dormia, Gracyanne iniciou seu treino.

Em seu perfil do X, antigo Twitter, foram publicadas imagens do momento. "E a mami segue malhando! A adm aqui queria essa animação em um pós festa, viu? disciplina é tudo", escreveram.

Imagem: Reprodução/Globoplay

