Barbara Paz vibra com indicações de Ainda Estou Aqui: "Vamos soltar fogos"

Com uma história simples e muito bem contada, 'Ainda Estou Aqui' fez história ao receber três indicações para o Oscar, comemorou a atriz e diretora Barbara Paz em entrevista ao UOL News nesta quinta (23).

Ao todo, o filme foi indicado em três categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz (para Fernanda Torres). Barbara presidiu a comissão responsável por escolher qual produção representaria o Brasil no Oscar 2025 e se emocionou ao falar sobre o resultado.

Dá para chorar um pouco. Conseguimos! É uma vitória gigantesca. Fazia tanto tempo que o Brasil não estava lá... Estamos na final e isso já é a vitória, independente do depois.

É tão importante esse filme estar lá. Há grandes filmes nessa lista e a gente está aqui! Temos que comemorar, soltar foguete, ir para a praça e colocar o filme para todo o povo brasileiro assistir daqui até março. É uma honra para nós, brasileiros, termos Fernanda Torres e Fernanda Montenegro.

É histórico para nosso país. É um filme simples, muito bem contado, com uma história urgente e que tem que ser recontada muitas vezes para as pessoas não esquecerem o que foi a ditadura. Não só no Brasil, mas como em outros países nos quais aconteceram as mesmas coisas. Esse filme tem uma importância gigantesca. Não é à toa que ele bateu no coração das pessoas. Barbara Paz, atriz e diretora

Barbara demonstrou confiança de que o Brasil voltará da cerimônia do Oscar com alguma estatueta. A atriz e diretora apostou que Fernanda Torres tem boas chances de levar o prêmio de melhor atriz.

Tenho certeza de que levaremos uma estatueta nesse ano. Vocês têm noção da importância disso para nós, brasileiros, e especificamente para a cultura brasileira? Temos que dar parabéns ao Walter Salles [diretor do filme], porque ele é o maestro que conduziu essa história.

Não podemos nos esquecer de falar esses nomes. [O filme] Nasceu por causa de Marcelo Rubens Paiva. Se ele não tivesse escrito esse livro, nada disso teria acontecido. Se o Waltinho não se apaixonasse pela história e se Eunice Paiva não tivesse vivido tanto e criado esses cinco filhos com tanta luta, essa história não estaria aí. Os brasileiros merecem isso. Barbara Paz, atriz e diretora

