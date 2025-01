Atriz de 'Ainda Estou Aqui' se emociona: 'Desabei ao ver nome da Fernanda'

O choro da atriz Valentina Herszage durante sua participação ao vivo no UOL News desta quinta (23) traduz a reação dela às indicações do filme 'Ainda Estou Aqui' e de Fernanda Torres ao Oscar. Ela, que no longa interpreta Veroca, filha da protagonista Eunice Paiva, disse ainda "estar em choque" após os anúncios da Academia.

Ao todo, o filme foi indicado em três categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz (para Fernanda Torres).

Estou muito emocionada. Caramba, fomos indicados ao prêmio de melhor filme! É pensar que eles não se contentaram com 'melhor filme estrangeiro' e ele precisou entrar como melhor filme. Lembrar de todo o processo, do Walter [Salles, diretor], da Fernanda, do elenco... Não sei descrever o que estou sentindo, de verdade.

É como se eu estivesse em um universo paralelo, no qual estou sentindo coisas que não consigo traduzir. Gente... que emoção! Valentina Herszage, atriz de 'Ainda Estou Aqui'

Valentina lamentou apenas o fato de não poder comemorar o feito histórico ao lado dos colegas de elenco, já que está nos Estados Unidos para participar de um festival de cinema. A atriz contou como reagiu ao perceber que o sonho de estar no Oscar se tornou uma realidade.

Temos um grupo [no WhatsApp] e todos estão mandando fotos, reações e vídeos, com mil mensagens para a Fernanda. Nós nos falamos nesta semana e ela está vivendo um caos. Quando a vi [na lista de indicadas] como 'melhor atriz', eu desabei.

O que Fernanda representa, a atriz e pessoa que ela é... Foi uma emoção tão grande vê-la ali! Ela merece muito, mas muito, não sei descrever o quanto. Estamos mandando mensagens. Estou em Miami, no Festival de Cinema Judaico, e não estou com ninguém no Rio. Estou com uma amiga aqui, isolada e vivendo essa emoção online.

Como é importante chegarmos ao mundo inteiro com uma história brasileira, dura e autêntica. Ainda estou em estado de choque. Entre os atores, há sempre essa coisa de ir para o Oscar e é até algo divertido de se pensar, mas nunca uma possibilidade. Agora, isso ser uma possibilidade... Realmente me pegaram. Valentina Herszage, atriz de 'Ainda Estou Aqui'

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: