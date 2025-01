Astro de 'Doutor Estranho' sofreu sequestro que marcou sua vida: 'Urgência'

Benedict Cumberbatch, 48, revelou ter ficado traumatizado ao sofrer um sequestro na África do Sul, em 2004.

O que aconteceu

O astro de "Doutor Estranho" foi raptado por criminosos enquanto gravavam o programa "To The Ends of the Earth" (BBC). Os bandidos renderam Benedict e seus colegas de produção, amarraram-nos, roubaram suas coisas e depois foram embora.

Essa experiência marcou profundamente a vida de Cumberbatch, tornando-o uma pessoa menos paciente. "Me deu um senso de urgência, não necessariamente bom. Resultou em uma impaciência por uma vida menos ordinária, ainda sigo encarando essa impaciência", revelou ele à revista Variety.

A paixão que o ator desenvolveu por esportes radicais também é resultado do trauma pelo ocorrido. "A experiência de quase morte fomentou tudo isso. Me fez pensar, 'exatamente, isso aí, posso morrer a qualquer momento'. Então passei a me jogar de aviões e correr todo tipo de risco. Mas na época não tinha mais ninguém além dos meus pais [ele é casado desde 2015 com Sophie Hunter, com quem tem três filhos]. Agora isso mudou e isso traz certa sobriedade. Estive à beira do precipício, e me sinto confortável com o que está abaixo."