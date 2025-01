Amigos? Vitória e Mateus cogitam voto em brother que é próximo da atriz

Vitória, 28, e Mateus, 28, já começaram a planejar os próximos passos que darão no BBB 25. Ao elaborarem uma lista das duplas que pretendem votar, os dois citaram Diego Hypolito, de quem a atriz é amiga na casa.

O que aconteceu

Se preparando psicologicamente para a prova do líder, que acontecerá na noite desta quinta-feira (23), a dupla de amigos conversou sobre quem votariam, caso tivesse que mandar alguém direto para o paredão. Assim como na semana passada, após uma nova dupla assumir a liderança, eles terão de indicar alguém.

Analisando todos os participantes, Vitória sugeriu que ela e o arquiteto votassem em Eva e Renata. "A gente está pensando em jogo ou o que? Porque se a gente for pensar em aliado... as meninas gêmeas a gente nunca teve uma troca de jogo com elas. Também são pessoas que estão mais afastadas".

No entanto, Mateus discordou por gostar das meninas, garantindo que eles ainda poderiam resolver as diferenças com elas. Ao fazer uma rápida lista de prioridades, o brother deu uma nova sugestão: "Indicaria primeiro Diego e Dani".

Mesmo sendo amiga de Hypolito, a atriz concordou que a dupla de ginastas seria uma opção, mas ponderou: "[Votaríamos] mesmo sabendo que eles seria mais nossos aliados do que as outras duplas?", questionou para a dupla.

Buscando outras opções, o arquiteto sugeriu então que eles votassem em Diogo e Vilma, sendo que a outra opção seria Raíssa e Edilberto. "Alvos nós temos os três, mas indicação seria Diogo e Vilma, correto?", concluiu, enquanto Strada se mostrou mais cautelosa. "Vamos pensar mais um pouco só. Mas tudo tá se encaminhando pra isso".

